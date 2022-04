Teuerungsdebatte: Fällt die kalte Progression?

Arbeitsgruppe soll Vorschläge formulieren

Das würde die Arbeitnehmer freuen, aber der Finanzminister würde ein jährliches Körberlgeld von einigen Hundert Millionen Euro verlieren. Brunner will nun von den Experten seines Ressorts berechnen lassen, wie hoch die Mehreinnahmen bei so hoher Inflation sind. Die Arbeitsgruppe, in der alle Sozialpartner vertreten sind, soll dann Vorschläge zu Strukturreformen machen. Brunner schließt nicht aus, dass die kalte Progression in weiterer Folge abgeschafft wird.