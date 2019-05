Ende der kalten Progression kommt erst 2023

Lösung soll bis 2022 auf dem Tisch liegen

Trotz der äußerst skeptischen Worte des Kanzlers ist die Abschaffung der kalten Progression nicht vom Tisch, betont Staatssekretär Fuchs. Im Ö1-„Morgenjournal“ kündigte er am Mittwoch die Präsentation einer Lösung für das Jahr 2022 an. Außerdem erneuerte er sein Versprechen, dass es 2023 so weit sein soll - die kalte Progression soll „mit Wirkung 2023“ abgeschafft werden, so der Staatssekretär. Fuchs betonte ebenso wie der Kanzler, dass von einer sofortigen Abschaffung nur Bezieher hoher Einkommen profitiert hätten.