Boostern mit Pfizer hilft Kindern gegen Omikron

Bereits Anfang April hatte eine in der Fachzeitschrift „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht Studie gezeigt, dass zwei Teilimfpungen mit dem mRNA-Vakzine von Pfizer/Biontech Kinder und Jugendliche gut schützen - auch vor der Omikron-Variante. BNT162b2 (so der Name des Impfstoffs, Anm.) verringere das Risiko für Spitalsaufnahmen durch Omikron-Infektionen bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren um zwei Drittel, hieß es.