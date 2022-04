Omikron: Die unterschätzte Corona-Variante

„Ich war so froh, als es endlich die Impfung gab“

Und die Krankenpflegerin war freilich froh, als sie dann 2021 - „aufgrund meiner Tätigkeit sehr früh“ - gegen Covid geimpft wurde: „Ich dachte, damit wäre ich in Hinkunft vor Corona geschützt. Was leider ein Irrglaube war.“ Anita E. leidet nämlich an einer Autoimmunerkrankung, „das dürfte die Ursache dafür sein, dass sich in mir - selbst nach der dritten Immunisierung - bloß wenige Antikörper bildeten“.