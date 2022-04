Österreicher mischt bei Alps-Tour ganz vorne mit

Am Mittwoch wartet in Südtirol ein weiteres Teilstück mit mehr als 3.000 Höhenmetern, danach führt das Giro-Vorbereitungsrennen in seine Heimat. Die Schlussetappe mit Start und Ziel in Lienz am Freitag geht dann komplett auf Osttiroler Straßen in Szene. „Ich freue mich schon extrem. Ich hoffe, meine Form bleibt so wie sie ist.“