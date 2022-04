Landeshauptstadt Bregenz tief in den roten Zahlen

106 Millionen Euro hat die Stadt Bregenz im Jahr 2021 eingenommen, 102 Millionen wurden ausgegeben. Unterm Strich bleibt Bürgermeister Michael Ritsch also ein Plus von rund vier Millionen Euro. Der Schein allerdings trügt, denn ohne die zehn Millionen Festspielhaus-Förderung von Bund und Land wäre ein dickes Minus von rund 5,5 Millionen Euro entstanden. Die zehn Millionen fließen in diesem Jahr in die dritte Sanierungsetappe, schlagen also in der Endabrechnung 2022 voll zu Buche.