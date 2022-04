90 Prozent weniger Corona-Tests in Oberösterreich

Elf Patienten auf der Intensivstation

Mit dem Rückgang der Tests reduzieren sich gleichzeitig auch die Corona-Zahlen. Während im März an drei Tagen sogar mehr als 10.000 Neuinfektionen alleine in OÖ gezählt wurden, waren es am Dienstag gerade einmal 668. Und nur noch in den Bezirken Linz, Linz-Land, Braunau und Vöcklabruck sind mehr als 1000 Corona-Fälle dokumentiert. Auf Intensivstationen liegen elf Covid-Patienten.