Victoria Beckham ist echter Color-Blocking-Profi

Ihr absolutes Lieblings-Outfit: eine unifarbene Hose zum andersfarbigen Oberteil. Victoria Beckham weiß: Mixt man dann auch noch die Materialien, wird der Look besonders kess. So kam sie zur Fashionshow von Saint Laurent in Paris in einer knallengen, knallroten Lacklederhose, zu der sie einen violetten Pulli kombinierte. Und zur senffarbigen Samthose trug die Designerin eine fliederfarbige Seidenbluse.