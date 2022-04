Die coolen Looks vom Coachella-Festival 2022

Das Coachella-Festival in Indio im Coachella Valley in Kalifornien ist nach der Pandemie-Pause wieder zurück und zieht wie eh und je Partypeople, Musikfans und Promis an, für die der eigene Style genauso wichtig ist, wie die Musik auf der Bühne. Immerhin werden in der Wüste wieder die Styles für die kommende Festival-Saison weltweit geprägt.