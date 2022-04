„Für uns zählen nur noch Siege“

Für den Tabellenführer heißt dies wiederum, dass ebenfalls nur Siege zählen. So auch am Ostermontag im Heimderby gegen den FC Dornbirn. Auch dort werden die Hausherren auf größten Widerstand treffen. „Dornbirn will natürlich nicht, dass wir aufsteigen, weil sie nächste Saison wieder gegen uns spielen wollen.“ Den Derby-Charakter will Mader aber diesmal ohnehin völlig ad acta legen. „Für uns zählt nur das Ergebnis, da ist es egal, wer unser Gegner ist.“ Die Stimmung im Stadion wird aber dennoch hochemotional sein.



Dietmar Hofer