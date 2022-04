Räuber-Duo bedrohte zwei Mädchen mit Klappmesser

Am Ostersonntag um 22.30 Uhr hielten eine 16-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land und eine 17-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land eine Polizeistreife in Linz in der Herrenstraße an. Die beiden Mädchen gaben sichtlich aufgelöst an, dass sie soeben von zwei jugendlichen Männern bedroht wurden. Die Streife nahm die Mädchen auf, um nach den Tätern zu fahnden.