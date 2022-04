Auf laute, fröhliche Ostern folgen 50 ruhigen Tage

Schmerz und Trauer sind überwunden, die Auferstehung und die Hoffnung auf das ewige Leben sorgen für Freude - so könnte man ganz kurz Ostern beschreiben. Solch besondere Feste sind nicht nur in der Theologie, sondern auch im Brauchtum verankert. Große Freude darf laut ausgedrückt werden, in unseren Breiten gern mit Schüssen, für die es seit jeher eigene Kanonen und Böller gibt.