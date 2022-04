54 Flüchtlinge in 40 Grad heißem Lkw entdeckt

Auf dem A1-Parkplatz Großram in der Gemeinde Pressbaum in Niederösterreich sind 54 Flüchtlinge, darunter drei Frauen und ein Kind, in einem abgestellten Sattelanhänger entdeckt worden. Der Lenker des Lkw, ein 46-jähriger polnischer Staatsbürger, hatte das Gespann laut Polizeiangaben mehr als eine Stunde lang in der prallen Sonne platziert und auf Klopfzeichen nicht reagiert.