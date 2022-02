In nur 60 Stunden vier Schlepper ins Netz gegangen

Die Serie an Verhaftungen begann am Freitag kurz vor dem Wochenende. Ein Pkw-Lenker aus Deutschland, vermutlich türkischer Abstammung, war mit zwei Migranten ohne Ausweise im Bezirk Oberpullendorf von Frankenau in Richtung Klostermarienberg unterwegs. Eine Streife hielt den illegalen Transport an.