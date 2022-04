„Dürfen Menschen in Not bei uns nicht vergessen!“

Im Nachgefragt-Talk mit Katia Wagner spricht Caritas-Chef Michael Landau vom Leid in der Ukraine. Er erinnert aber auch an jene, die in Österreich in Not sind. Landau fordert von der Bundesregierung: „Es braucht eine Garantieerklärung, dass notwendige Sanierungen nach der Krise nicht zu Lasten von Alleinerziehern und Mindestpensionisten gehen“.