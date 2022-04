FPÖ und NEOS gehen Lockerungen nicht weit genug

„Schluss mit ,Wien ist anders‘“

In puncto Maskenpflicht äußerten sich unter anderem die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) und die Gewerkschaft GPA. „Die Österreichische Hoteliervereinigung will mit dem ÖHV-Kongress von 2. bis 4. Mai Mut für eine aktiv-optimistische Herangehensweise machen: Das heißt etwa Ja zur Empfehlung von Masken in Innenräumen, wie das der Bund formuliert, und ein klares Nein zu überschießenden negativen Signalen. Schluss mit ‚Wien ist anders‘“, sagte ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer. Die Tourismuswirtschaft sei über die Corona-Lockerungen „hell erfreut“ und bemerke eine „stetige Aufwärtsdynamik bei Gästebuchungen“.