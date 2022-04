Sogar Wien kippt jetzt die Corona-Regeln

Nachdem bereits Donnerstagmittag von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bundesweite Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekannt gegeben wurden, meldete sich nun auch Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zu Wort. „Wir werden in weitesten Zügen den Weg von Gesundheitsminister Rauch mitgehen.“ Die Regelungen rund um 2G würden beendet, auch in der Nachtgastronomie, in Sportstätten und Co. Die neue Verordnung soll ab Freitag um Mitternacht in Kraft treten.