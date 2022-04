Bregenz Handball holt Eigengewächs

Sportvorstand Gregor Günther: „Ich freue mich sehr, dass mit Sebastian ein Eigenbauspieler nach Wander- und Ausbildungsjahren in Wien wieder zu uns zurückkehrt! Sebi hat sich in seinen letzten Jahren bei Hollabrunn und in Bruck nicht nur sportlich sehr gut entwickelt, sondern auch stets sein Kämpferherz und Leidenschaft für den Handball gezeigt! Sebi bietet uns auf Linksaußen eine zusätzliche starke Option. Das ist für uns mit unseren Ambitionen auch Richtung Europacup sehr wichtig, weil die 3-fach Belastung bei Alex Wassel mit Familie, Job und Sport enorm ist und er künftig auch vermehrt seine Pausen brauchen wird, um dieses hohe Pensum zu bewältigen.“