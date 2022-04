Doskozil: „Persönlich bin ich froh und bestätigt“

Offiziell von der Einstellung der Ermittlungen habe er am Mittwoch um 17 Uhr erfahren: „Das Ergebnis ist für mich persönlich wichtig. Es bestätigt meine Linie und mich in meiner Haltung, dass ich von Beginn an gesagt habe und der Überzeugung war, dass ich korrekt gehandelt habe“, dies werde nun durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sowie durch den Weisungsrat bestätigt, so Doskozil am Donnerstag. Er habe in der Vergangenheit erklärt, im Falle einer Anklage zurückzutreten, ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit sei in der Politik wichtig: „Das ist das höchste Gut, das die Politik gegenüber der Bevölkerung haben kann.“