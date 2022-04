WKStA-Ermittlungen gegen LH Doskozil eingestellt

Doskozil habe von Anfang an kooperiert

Sowohl Doskozil als auch Ettl hatten in der Vergangenheit zurückgewiesen, im U-Ausschuss falsch ausgesagt zu haben. Die WKStA hatte Untersuchungen gegen beide aufgenommen. Doskozils Anwalt Zink erklärte am Mittwoch: „Ja, ich kann bestätigen, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde.“ Doskozil habe von Anfang an mit den Behörden voll kooperiert, sein Mobiltelefon zur Verfügung gestellt und dadurch die Ermittlungen beschleunigt, so Zink weiter.