Ein Zeichen des Friedens von Papst Franziskus

Geste sei unverständlich

Der Botschafter der Ukraine beim Heiligen Stuhl war der Erste, der sich vehement gegen dieses Friedens-Symbol aussprach. Via Twitter erklärte er, dass er versuche, dem Vatikan die damit verbundenen Probleme und möglicherweise auch Konsequenzen zu erklären. Wenig später setzte in Kiew der Großerzbischof der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche nach. Die Geste sei unverständlich, ja beleidigend in einer Zeit, in der in ukrainischen Städten und Dörfern die nächste Angriffswelle bevorstehe.