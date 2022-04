Pfizer-Chef hofft auf Multivarianten-Impfstoff

Technisch sei die Entwicklung eines effektiven Impfstoffs gegen alle bisher bekannten Varianten aber sehr herausfordernd, was an der Natur des Virus liege, so Bourla. Biontech und Pfizer starteten laut eigenen Angaben bereits Ende November 2021 mit der Entwicklung eines auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Vakzins gegen Covid-19. Den beiden Unternehmen zufolge wird das Serum auf mRNA-Basis bereits seit geraumer Zeit „auf Risiko“ vorproduziert.