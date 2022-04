Nach CL-Aus: Tuchel von Schiri „mega enttäuscht“

Es hätte eine historische Nacht für die „Blues“ werden können. Nach der 1:3-Heimniederlage hatte kaum ein Fan noch an einen Einzug ins Halbfinale gedacht, ehe Mason Mount, Antonio Rüdiger und Timo Werner im Santioago Bernabeu den FC Chelsea mit 3:0 in Führung bringen konnten. Am Ende waren die Engländer dennoch gescheitert - Rodrygo brachte die „Königlichen“ in die Verlängerung, wo sich Karim Benzema einmal mehr zum Matchwinner krönte. Real Madrid beförderte den Titelverteidiger mit einem Gesamtscore von 5:4 aus dem Bewerb.