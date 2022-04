Bayerns Desaster: Müller „noch nie so sprachlos“

„So stehen wir jetzt da, das ist sehr schwierig. Die Niederlage zu akzeptieren ... da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll.“ Ein ideen- und wortkarger Thomas Müller? Das hat Seltenheitswert. Aber nach Bayerns Champions-League-Aus gegen Villarreal war es tatsächlich so weit. Mario Gomez, Experte bei „Amazon Prime“, gab sich erstaunt. Er habe Müller „noch nie so sprachlos gesehen“, so der ehemaliger Stürmer.