Nehammer-Personenschützer: Justiz ermittelt

Nehammer: „Neuer Tiefpunkt in politischer Auseinandersetzung“

Nehammer bestritt in der Vorwoche in einer hochemotionalen Pressekonferenz sämtliche Anschuldigungen und rechnete mit den politischen Gegnern - insbesondere der SPÖ - ab: „Auf Kosten der Sicherheit meiner Familie einen Vorwurf zu konstruieren, ist ein neuer Tiefpunkt in der politischen Auseinandersetzung in Österreich. Hier wurde eine rote Linie massiv überschritten.“ Rückendeckung erhielt Nehammer auch vom Chef der Cobra.