Gekränkte Ärztin bleibt nun doch in der Gemeinde

Bürgermeister packt beim Umbau an

Gemunkelt wird, dass es Ungereimtheiten rund um den Umbau des Feuerwehrhauses gab, in dem die Ordination untergebracht ist. Schwarzlmüller: „Bei der Praxis gibt es sicher keine Baumängel. Da fehlt nichts. Noch nicht fertig ist die Außengestaltung, weil wir leider einen Ausfall im Bauhof hatten. Deshalb werde ich am Freitag beim Renovieren wieder selbst anpacken“, so der Bürgermeister.