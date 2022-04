Größte Kirschbaum-Allee Österreichs an der Glan

Die größte Kirschbaum-Allee Österreichs wächst in Ebenthal heran. Nach dem Motto „Vom Heute ins Morgen“ wird in einem Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde entlang des Glan-Begleitweges diese Allee mit 300 Bäumen entstehen. Die ersten 90 Stück von der Bogengasse bis zur Brücke Altgurnitz an der Nordseite der Glan sind bereits gesetzt.