Abstieg kein Thema mehr bei Horn und Neustadt

Der Klub sieht seine Zukunft im Amateurfußball„, hieß es von den Juniors OÖ. “Wir werden auch bei einer sportlichen und lizenzrechtlichen Qualifikation auf eine Teilnahme verzichten.„

Das Schlusslicht zieht sich sieben Runden vor Schluss freiwillig aus der 2. Liga zurück. Daher gibt es nur einen fixen Absteiger, da aus der “West-Liga„ keiner aufsteigen will. Sollte Wacker Innsbruck die finanzielle Schieflage nicht in den Griff bekommen, würde es heuer erneut keinen sportlichen Absteiger geben.

So wie in der Vorsaison, als Horn als Schlusslicht in der Liga blieb. “Natürlich ist der freiwillige Abstieg der Juniors OÖ eine gute Nachricht für uns„, atmet Horns Geschäftsführer Andreas Zinkel durch.



Kein Absteiger in Ostliga

Bei Ostligist Wr. Neustadt knallten gestern bereits die Korken, als feststand, dass es keinen Absteiger geben wird. “Wir hatten in vielen Spielen Pech, jetzt ist das gesamte Glück zurückgekommen", jubelt SC-Boss Rainer Spenger. Für den Fall, dass es aus der 2. Liga keinen Absteiger in den Osten gibt, würde in der Regionalliga sogar ein Team fehlen. Eine Relegation aus den Landesligen-Zweiten in Wien, NÖ und Burgenland wäre denkbar. Beim Verband will man diese Optionen erst in Ruhe prüfen.