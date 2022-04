Mindestens 28 Tote nach Sturm auf den Philippinen

Die meisten Todesopfer kamen in Baybay City in der Provinz Leyte ums Leben. Diese befindet sich fast 600 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila. Weitere Tote wurden aus der zentralen Provinz Negros Oriental und den südlichen Provinzen Davao Oriental und Davao De Oro gemeldet. Darüber hinaus mussten laut den Behörden bisher etwa 22.600 Menschen ihre Häuser verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen.