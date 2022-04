Hardrock-Legenden Gotthard kommen nach Wien

Mit ihrem exakt zu Beginn des ersten Lockdowns veröffentlichten Albums „#13“ gelang ihnen in der Schweizer Heimat erneut der Sprunt an die Chartspitze und mit Platz sieben der bislang größte Erfolg in Österreich. Mit zwei Jahren Verspätung kommen Maeder, Leoni und Co. nun endlich auf Tour und spielen am Karfreitag, den 15. April, eine exklusive Österreich-Show in der Wiener Simm City. Unter www.oeticket.com gibt es noch Karten und alle weiteren Infos für den Auftritt der Kultband, der sicher auch auf Hits wie „One Life, One Soul“ oder „Heaven“ setzen wird.