Warum werden so viele Außenbordmotoren gestohlen?

Warum werden Außenbordmotoren gestohlen?

Warum in den letzten Wochen so viele Außenbordmotoren gestohlen werden, stellt die Polizei vor ein Rätsel - die Ermittler schließen Auftragsdiebstähle deshalb nicht aus: „Die beiden Rumänen werden im Laufe des Montages befragt. In Völkermarkt sind viele Fischer unterwegs und oft sind die Außenbordmotoren nicht gesichert“, erklärt ein Polizist der „Krone“.