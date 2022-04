Langlauf-Ikone: Auch mit 60 zählt nur die Loipe

60 Jahre! Langlauf-Ikone Alois Stadlober feiert am Montag runden Geburtstag. Die „Steirerkrone“ wünscht dem Weltmeister von 1999 und jahrelangen OK-Chef des Heimweltcups in Ramsau am Dachstein alles Gute. An der Seite von ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober wird es Luis auch in den nächsten Jahren als Funktionär rund um die Loipen - und privat sicher auch in der Loipe - krachen lassen. Gerüchtweise soll Stadlober ja zum neuen Langlauf-Sportdirektor im ÖSV bestellt werden. Sehen sie zum feierlichen Anlass einige Impressionen aus dem Leben des Jubilaren.