Die Ramsau ist bereit für neue Höhenflüge!

Ein weiteres Jubiläum gibt es dann bei ihren männlichen Kollegen am Samstag zu feiern. Die erste der beiden 10 km Gundersen-Entscheidungen ist der insgesamt 75. Weltcupbewerb in der Ramsau seit der Langlauf-Premiere im Jahr 1983. Mit ihren Weltcupkonkurrenzen Nummer 36 und 37 sind die Nordischen Kombinierer, die in der Ramsau seit der Wintersaison 1995/96 als Fixpunkt im FIS Weltcup-Kalender aufscheinen, dann auch in diesem Punkt (bisher 35 Langlauf-Bewerbe) in der Ramsau die neue Nummer 1.