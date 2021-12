Weltcup-Start: Zu Gast bei Familie Stadlober

Ehe es zu Weihnachten beim Familienfest mit Kindern („am Vormittag gibt’s noch ein Training“), Turmblasen und traditionellem Grabbesuch etwas besinnlicher wird, sind die Stadlobers im Rahmen des Weltcups in der Ramsau in ihren Funktionen als OK-Chef und Leiterin der ÖSV-Präsidentenkonferenz im Einsatz - und brennen auf heimische Erfolge: „Wir haben ja gleich vier Weltcupbewerbe an diesem Wochenende“, so Alois, „ich würde mir wünschen, dass wir alle vier gewinnen. Auch wenn Franz Josef Rehrl bei den Kombinierern fehlt, sind wir mit Lukas Klapfer und Martin Fritz sowie mit Lisa Hirner in der Kombi und Daniela Iraschko im Sprunglauf aus steirischer Sicht gut aufgestellt. In der Kombi wird Johannes Lamparter wohl unser Stärkster sein. Ich hoffe, er bietet dem norwegischen Topstar Riiber und den Deutschen einen tollen Fight.“