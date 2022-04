3:0! Köstendorf verpasste ATSV herben Dämpfer

Vorne wird‘s nun kuschelig

Über den ATSV-Faller freute sich nicht nur Köstendorf, das nun bis auf drei Punkte auf den Leader aufgerückt ist, sondern auch der Zweite aus dem Tennengau. St. Koloman siegte souverän mit 4:0 bei Tabellenschlusslicht Gneis und zog, mit einem Spiel weniger, mit ATSV gleich. In Runde 20 bekommt es St. Koloman ebenfalls mit der Denk-Elf zu tun, ein Köstendorf-Sieg würde das Feuer an der Spitze weiter entfachen. „Daheim und mit guter Vorbereitung wird das sicher ein klasses Spiel. Für Kübler, Aschenberger und Co. werden wir uns was überlegen“, kündigte St. Koloman-Trainer Hofer an.