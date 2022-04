Mehr Grün für freie Flächen

Mit der Einführung des wienweiten Parkpickerls wurden schlagartig viele Parkplätze frei. Geht es nach den Grünen sollen diese freigewordenen Flächen rasch neu genutzt werden. Die „Krone“ machte einen Rundgang durch Kaisermühlen. In der Schödlbergergasse rund um die Volksschule und dem Hans-Hass-Park sind jetzt viele Parkplätze frei. Die Grünen fordern deshalb, dass diese Flächen den Menschen rasch zurückgegeben werden. Die Stadt evaluiert derzeit aber noch. Indes werden Bewohner eines Siedlervereins in Floridsdorf anscheinend vor Parkstrafen geschützt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.