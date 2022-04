Trotz Extrem-Lockdown: Zahlen in Shanghai steigen

Straßen in Shanghai wie leer gefegt

Auch am Wochenende waren die Straßen der Metropole, in der 26 Millionen Menschen wohnen, erneut wie leer gefegt. Nur mit Sondergenehmigung dürfen Einwohner ihre Wohnungen verlassen. Viele Supermärkte sind geschlossen, Tausende Kuriere können nicht arbeiten. Immer mehr Bürger äußern deswegen Sorgen zur Lebensmittelversorgung, teilweise auch zum Zugang zu medizinischen Gütern. In Videos, die im Internet kursieren, sind Anrainer zu sehen, die lautstark mit Sicherheitsleuten streiten, weil sie Lebensmittel brauchen.