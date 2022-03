Zahlen zu hoch: Lockdown für eine Hälfte Shanghais

Zwei-Phasen-Lockdown mitsamt Massentests

Nun soll es aber einen Zwei-Phasen-Lockdown mitsamt Massentests der Bevölkerung geben. Nach dem Ende des Lockdowns in Pudong am Freitag tritt die Maßnahme im stärker bevölkerten Bezirk Puxi in Kraft. Durch dieses Vorgehen solle die Übertragung des Coronavirus „so bald wie möglich“ gestoppt werden, erklärten die Behörden.