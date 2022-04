WAC-Talent Veratschnig heiß aufs Startelf-Debüt

Personalsorgen in Wolfsberg: WAC muss am heutigen Sonntag (14.30 Uhr) ohne Baribo & Co nach Hütteldorf. Gegen Rapid sitzt somit kein Offensiv-Spieler mehr auf der WAC-Bank! Nik Veratschnig wird indes seine Startelf-Premiere feiern. Kai Stratznig steht in Deutschland hoch im Kurs.