Wohnkostenhilfe für Leistungsträger wurde ein Flop

Steigerungen bei regulärer Wohnbeihilfe

Die reguläre Wohnbeihilfe stieg 2021 aber in Summe an: Im Jahresschnitt wurden an 24.352 Menschen insgesamt 54,5 Mio. Euro ausbezahlt, das war gegenüber 2020 ein Plus von 2,7 Mio. Euro. Die durchschnittliche Wohnbeihilfe pro Monat ist im Vorjahr um 10,9 Euro auf 186,67 Euro gestiegen.