Glitzerfummel-Duell zwischen Roncalli und König

Vier vom Publikum weiter gevotet

Nach den Duetten folgten die Duelle, bei denen immer zwei gegeneinander antraten und im Schnell-Voting die Entscheidung fiel, wer in die nächste Sendung weiterkommt. Marco Spiegl versuchte das Publikum mit „Ausgeliefert“ von Hansi Dujmic zu überzeugen. Sein Gegner Sebastian Holzer trat mit „Sign of the Times“ von Harry Styles an. Das Publikum entschied sich für Holzer.