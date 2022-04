„Magic Moments“ und Herzrasen bei Naschenweng

Die dritte Finalshow von „Starmania“ war in jedem Fall eine Show der großen Emotionen. Während „Starmaniac“ Stefan Eigner von der Jury Standing Ovations - und ein Star-Ticket - bekam, war Melissa Naschenweng an diesem Abend eindeutig in Flirtlaune. Sie verschenkte ihr Herz gleich an drei „Starmaniacs“: Daniel Fink, Martin Furtlehner und Marco Spiegl. Letzterer darf sogar bei dem Bergbauern Open Air der Schlager-Beauty im Juli auftreten. Die zwei weiteren Star-Tickets gingen dann jedoch an Nadja Inzko und Judith Lisa Bogusch.