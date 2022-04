„Starmania 22“-Kandidatin Inzko schmeißt alles hin

„Starmaniac“ Nadja Inzko wird in der vierten Finalshow von „Starmania 22“ am Freitag nicht auf der Bühne stehen. Sie hat die Show freiwillig verlassen. Dabei galt sie als eine der Favoritinnen. Die Juroren waren immer begeistert von dem sympathischen jungen Talent aus Klagenfurt. Von Lili Paul-Roncalli bekam sie nach ihrem Auftritt am letzten Freitag ein Star-Ticket.