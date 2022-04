Hohe Mehrkosten: Wiens „Gfrett“ mit den Hallen

Um die Mehrkosten gäbe es auch zwei Schulen

Was das bedeutet, rechnet Hemma Fasch, Architektin und Universitätsprofessorin an der TU Wien, vor: „Umgelegt auf die 250 Millionen Euro Kosten könnte man von den zu erwartenden Mehrkosten vermutlich zwei große Schulen bauen.“ Viele Experten gehen mittlerweile ohnehin von 750 Millionen und aufwärts aus und empfehlen, jetzt lieber etwas mehr Zeit in die Planung zu stecken, als am Ende eine unangenehm hohe Rechnung auf Steuerkosten präsentiert zu bekommen. Architekt Priebernig: „Ich muss am Ende der Planung ganz genau wissen, was mein Projekt kostet, und nicht zuerst einen Vertrag abschließen und dann versuchen gegenzusteuern.“