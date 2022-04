Virginia Ernst begibt sich wieder auf das Glatteis

Virginia Ernst steigt am Samstag nochmal in ihre alten Eislauf-Schuhe und das aus gutem Grund: am 31. März 2001 fand das erste Länderspiel der österreichischen Damen-Eishockeynationalmannschaft statt. Das 20-jährige Jubiläum musste letztes Jahr corona-bedingt ausfallen, heuer wird es dafür nachgeholt. Neben Virginia Ernst wagen sich zahlreiche andere Promis auf´s Glatteis. Alle Infos und Tickets gibt es hier . Aber nicht nur das Legendenspiel steht für den ehemaligen Eishockey-Profi an, auch musikalisch ist so einiges am Start, wie Virginia im Interview mit Sasa Schwarzjirg verrät.