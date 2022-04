Stefanie Werger: „Lasse mir nichts mehr einreden“

„Langsam wea i miad“ lässt sich natürlich vielseitig interpretieren. Der Titel kann auf Ihre Bühnenmüdigkeit ansprechen, auf Ihren allgemeinen Zustand oder auf die Lage der Welt…

Wenn es um die Lage der Welt geht, dann bin ich hundsmüde. Es ist so vieles so unvorstellbar. Ich habe Probleme mit den Schwurblern in Österreich. Es ist so verantwortungslos, auf Pflegerinnen loszugehen und sich so zu gebärden. Ich wusste gar nicht, dass es hier so viele Menschen gibt, die sich so verhalten. Das hat mich innerlich zerrissen. Mit dem Krieg habe ich natürlich auch Probleme. Klitschko sollte Putin zum Kampf herausfordern. Der präsentiert sich immer so sportiv und mit nacktem Oberkörper. Der Klitschko soll ihn einfach k.o. schlagen. (lacht) Andererseits ist es schön zu sehen, wie hilfsbereit die Österreicher gerade beim Krieg in der Ukraine sind.