Zehn Jahre Stadionverbot für Becherwerfer drohen!

Drohen Täter Zivilklagen?

Und die Linzer können auf Antrag bei der Bundesliga einen bundesweiten Bann für den Übeltäter beantragen, wobei dabei ein Komittee des ÖFB zuständig ist. Maximale Strafdauer: 10 Jahre. Was dem LASK als Veranstalter droht: Die Anzeigen des Schiedsrichters und der Bericht des Referee-Beobachters werden vom Senat 1 (Vorsitz Manfred Luczensky) bewertet und mit einer Geldbuße sanktioniert. In dieser Angelegenheit haben die Linzer die Möglichkeit, sich beim Becherwerfer zivilrechtlich schadlos zu halten. Was auch Nutz offensteht: Der Rieder kann ein Verfahren wegen Körperverletzung anstrengen und Schadenersatzklage einreichen.