PalmKlang wartet mit Musik für Jedermann auf

„Ein Höhepunkt des heurigen Festivals ist das Familienkonzert am kommenden Samstag. Da zeigen wir ,Der kleine Prinz‘ nach einer Bühnenfassung von August Zirner und Kai Struwe“, so Organisator Armin Keuschnigg. Eine spezielle und überraschende Version hätten die beiden Künstler für das Publikum in Oberalm parat, so der Organisator.