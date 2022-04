Besuch bei Schlossgeist oder ein Ausflug ins All

Der Osterhase hat noch alle Hände voll zu tun. Für alle Familien, die die Feiertage in Wien verbringen, wartet ein buntes Programm. So wird jeder Ferientag zum Abenteuer. Wie wär’s mit Freerunning, Rudern, Rätsel lösen oder Basteln am Ostermarkt? Beim Wiener Ferienspiel ist für jeden etwas dabei. In der Josefstadt sorgt eine Rätselrallye für Spannung und in der VHS Simmering können junge Künstler bei Mitmach-Konzerten ihr Talent unter Beweis stellen. Alle Infos: www.ferienspiel.at