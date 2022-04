Ausflugsverkehr rund um Ostern beschert uns Staus

Der Aufbruch in die Osterferien werde laut ÖAMTC zum Teil schon am Samstag erfolgen. Gründonnerstag und Karfreitag werden die Hauptreisetage sein. Auf der Rückreise wird es am Ostermontag zu den längsten Verzögerungen kommen. Übrigens: Nicht nur in Österreich beginnen am Samstag die Osterferien, auch die Bayern werden ihre 14-tägige Auszeit nutzen.